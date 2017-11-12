Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург на матч против России



Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург, чтобы сыграть товарищеский матч против России.

Фото: Прибытие испанцев.

Матч Россия - Испания пройдет 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 21:45 мск.

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