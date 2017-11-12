Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург на матч против России

Теги россияиспания

Сборная Испании прилетела в Санкт-Петербург на матч против России
Сборная Испании прибыла в Санкт-Петербург, чтобы сыграть товарищеский матч против России.

Фото: Прибытие испанцев.

Матч Россия - Испания пройдет 14 ноября на стадионе "Санкт-Петербург" и начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Давид Силва забил 11 голов последними 15 ударами за сборную Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Рейтинг лучших линий обороны Европы: "Манчестер Сити" - первый, "Наполи" и ПСЖ - в тройке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов