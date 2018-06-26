Сборная Испании против хозяев ЧМ и ЧЕ: опубликована грустная статистика

Сборная Испании проиграла все матчи хозяевам Чемпионат Мира и Европы в своей истории, сообщают российские СМИ.

Испанцы восемь раз в своей истории играли с командами, которые принимали эти турниры и каждый раз терпели поражение. Ранее Испания уступила: Италии (1934 и 1980 годы), Бразилии (1950 год), Франции (1984 год), Германии (1988 год), Англии (1996 год), Южной Корее (2002 год) и Португалии (2004 год).

В матче 1/8 финала ЧМ-2018 Испания сыграет с Россией. Поединок состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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