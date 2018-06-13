Сборная Испании провела первую тренировку под руководством Фернандо Йерро

Теги испанияфернандо йерро

Сборная Испании провела первую тренировку под руководством Фернандо ЙерроСегодня сборная Испании провела свою первую тренировку под руководством нового главного тренера Фернандо Йерро.

Напомним, Хави прокомментировал увольнение Лопетеги. | soccernews.ru

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