Сборная Испании разгромила команду Украины

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Сборная Испании разгромила команду Украины

Сборная Испании обыграла Украину в матче Лиги Наций.

В составе победителей дубль оформил Серхио Рамос. Также голами отметились Ансу Фати и Ферран Торрес.

Испания - Украина - 4:0 (3:0)

Голы: Серхио Рамос, 3 (с пенальти) - 1:0, Серхио Рамос, 29 - 2:0, Фати, 32 - 3:0, Торрес, 84 - 4:0.

Испания: де Хеа, Серхио Рамос (Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Хесус Навас, Тиагу Алькантара, Мерино, Ольмо, Эрнандес (Оскар Родригес, 69), Морено (Торрес, 74), Фати.

Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Тымчик, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63), Яремчук.

Испанцы набрали четыре очка и лидируют в группе. Украинцы с тремя очками на второй позиции.

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