Сборная Испании разгромила команду Украины
Сборная Испании обыграла Украину в матче Лиги Наций.
В составе победителей дубль оформил Серхио Рамос. Также голами отметились Ансу Фати и Ферран Торрес.
Испания - Украина - 4:0 (3:0)
Голы: Серхио Рамос, 3 (с пенальти) - 1:0, Серхио Рамос, 29 - 2:0, Фати, 32 - 3:0, Торрес, 84 - 4:0.
Испания: де Хеа, Серхио Рамос (Гарсия, 61), Пау Торрес, Регилон, Хесус Навас, Тиагу Алькантара, Мерино, Ольмо, Эрнандес (Оскар Родригес, 69), Морено (Торрес, 74), Фати.
Украина: Пятов, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко, Тымчик, Ярмоленко (Коваленко, 79), Марлос (Цыганков, 55), Малиновский, Зинченко, Харатин (Сидорчук, 63), Яремчук.
Испанцы набрали четыре очка и лидируют в группе. Украинцы с тремя очками на второй позиции.
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