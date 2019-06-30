Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21
В финальном поединке молодежного чемпионата Европы U21 сборная Испании одержала победу над командой Германии со счетом 2:1.
Победу испанцам принесли голы Фабиана Руиса и Даниэля Ольмо. У немцев единственный гол в концовке встречи забил Надим Амири.
Испания в пятый раз в своей истории выиграла молодежный Евро и догнала по этому показателю рекордсмена сборную Италии. На третьем месте сборная СССР (3).
Испания - Германия - 2:1 (1:0)
Голы: Руис, 7 - 1:0, Ольмо, 69 - 2:0, Амири, 88 - 2:1
Испания: Сивера, Х.Вальехо, Нуньес, Агиррегабирия, Фирпо, Себальос, Пабло Форнальс (Майораль, 72), Оярсабаль (Солер, 55), Рока, Руис (Мерино, 78), Ольмо.
Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали (Рихтер, 72), Дахуд, Амири, М.Эггештайн (Нмеча, 78), Сердар (Нойхаус, 61), Вальдшмидт.
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|Валенсия
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|Реал Сосьедад
|38
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|Бетис
|38
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|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
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|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
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|Реал Вальядолид
|38
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|Сельта Виго
|38
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|Жирона
|38
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|19
|Уэска
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|Райо Вальекано
|38
|32