Сборная Испании стала победителем чемпионата Европы U21

В финальном поединке молодежного чемпионата Европы U21 сборная Испании одержала победу над командой Германии со счетом 2:1.

Победу испанцам принесли голы Фабиана Руиса и Даниэля Ольмо. У немцев единственный гол в концовке встречи забил Надим Амири.

Испания в пятый раз в своей истории выиграла молодежный Евро и догнала по этому показателю рекордсмена сборную Италии. На третьем месте сборная СССР (3).

Испания - Германия - 2:1 (1:0)

Голы: Руис, 7 - 1:0, Ольмо, 69 - 2:0, Амири, 88 - 2:1

Испания: Сивера, Х.Вальехо, Нуньес, Агиррегабирия, Фирпо, Себальос, Пабло Форнальс (Майораль, 72), Оярсабаль (Солер, 55), Рока, Руис (Мерино, 78), Ольмо.

Германия: Нюбель, Та, Клостерманн, Баумгартль, Хенрикс, Озтунали (Рихтер, 72), Дахуд, Амири, М.Эггештайн (Нмеча, 78), Сердар (Нойхаус, 61), Вальдшмидт.

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