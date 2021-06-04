Сборная Испании сыграла вничью с Португалией в товарищеском матче
Фото: инстаграм сборной Испании/Автор неизвестен
Сборные Испании и Португалии завершили товарищеский матч вничью (0:0).
На Евро-2020 португальцы сыграют в группе F с командами Венгрии, Франции и Германии.
Турнир для Испании в группе Е начнется матчем со Швецией 14 июня на стадионе в Севилье. Там же они сыграют с Польшей 19 июня и со Словакией 23 июня.
Товарищеские матчи
Испания — Португалия — 0:0
Испания: Симон, Ляпорт (Д.Льоренте, 79), Хосе Гайя, Пау Торрес (Гарсия, 64), Бускетс (Эрнандес, 63), Тиагу Алькантара (Педри, 63), Сарабия (Коке, 75), М.Льоренте, Руис (Морено, 75), Торрес, Мората.
Португалия: Руй Патрисиу, Пепе (Бруну Фернандеш, 59), Жозе Фонти, Рафаэл Геррейру (Нуну Мендеш, 81), Семеду, Сержиу Оливейра (Виллиам Карвалью, 59), Данилу Перейра, Ренату Санчеш (Рафа Силва, 69), Криштиану Роналду, Жота (Пальинья, 70), Жоау Феликс (Педру Гонсалвеш, 46).
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