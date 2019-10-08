Сборная Испании теряет Себальоса

У полузащитника "Арсенала" и сборной Испании Дани Себальоса возникли проблемы со здоровьем.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист вынужденно покинул сегодняшнюю тренировку "Фурии Рохи" из-за мышечного дискомфорта.

Сроки восстановления Себальоса пока неизвестны.

Напомним, что сборная Испании готовится к матчам квалификации Евро-2020 против Норвегии (12 октября) и Швеции (15 октября).

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