Сборная Испании установила рекорд Чемпионатов Мира

В сегодняшней игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды России сборная Испании установила рекорд для мундиалей.

Так, подопечные Фернандо Йерро стали первым коллективом в истории турнира, который отдал в одном матче ЧМ свыше одной тысячи передач, начиная с 1966-го года, когда ведется подобный отсчет.

Напомним, Россия первой в истории ЧМ использовала четыре замены по ходу одного матча. | soccernews.ru