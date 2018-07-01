Сборная Испании установила рекорд Чемпионатов Мира

2 Теги испанияроссия

Сборная Испании установила рекорд Чемпионатов МираВ сегодняшней игре 1/8 финала Чемпионата Мира против национальной команды России сборная Испании установила рекорд для мундиалей.

Так, подопечные Фернандо Йерро стали первым коллективом в истории турнира, который отдал в одном матче ЧМ свыше одной тысячи передач, начиная с 1966-го года, когда ведется подобный отсчет.

Напомним,  Россия первой в истории ЧМ использовала четыре замены по ходу одного матча. | soccernews.ru

Комментарии
Джонни

Гоу Хоум... Вслед за Лёнькой с Кришом! А мы пока задержимся! Дела поважнее остались. ))))

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100

Испанцы пусть Всегда катают мяч в центре ПОЛЯ так им Победы не ВИДАТЬ.

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