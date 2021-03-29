Сборная Испании установила рекорд квалификации ЧМ

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Сборная Испании переписала историю отборочных турниров к Чемпионатам Мира.

"Фурия Роха" накануне победила Грузию (2:1) и довела свою серию без поражений в квалификации ЧМ до 65 матчей.

Как сообщает Gracenote Live, это новый мировой рекорд. В активе испанцев 51 победа и 14 ничьих.

В последний раз сборная Испании проигрывала в квалификации ЧМ 31 марта 1993 года. Тогда их победила Дания.

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