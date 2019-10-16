Сборная Испании установила рекорд, в седьмой раз подряд пробившись на Евро
Сборная Испании досрочно завоевала путёвку на Чемпионат Европы 2020 года.
"Фурия Роха" благодаря ничьей в матче со Швецией гарантировала себе участие в ближайшем континентальном первенстве.
Испанцы пробились на Евро в седьмой раз подряд - это новый рекорд национальной команды.
Напомним, что сборная Испании является трёхкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012).
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|Швейцария
|3
|5
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
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|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
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|М
|О
|1
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|3
|7
|2
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|3
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|3
|3
|4
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|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|3
|7
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|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
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|3
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|М
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|1
|Италия
|3
|6
|2
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|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
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|3
|1
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|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
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|Португалия
|3
|3
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