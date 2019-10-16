Сборная Испании установила рекорд, в седьмой раз подряд пробившись на Евро

Сборная Испании досрочно завоевала путёвку на Чемпионат Европы 2020 года.

"Фурия Роха" благодаря ничьей в матче со Швецией гарантировала себе участие в ближайшем континентальном первенстве.

Испанцы пробились на Евро в седьмой раз подряд - это новый рекорд национальной команды.

Напомним, что сборная Испании является трёхкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012).

Не пропустите: Италия разгромила Лихтенштейн, Испания сыграла вничью с Швецией и другие результаты квалификации Евро-2020. | http://soccernews.ru