Сборная Испании в очередной раз удивила своими тренировками под руководством Фернандо Йерро. Вот какие удивительные командные упражнения делают игроки "красной фурии" на занятиях.

What is going on in Spain training?! pic.twitter.com/CZBhgZmRop — B/R Football (@brfootball) 19 июня 2018 г.

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