Сборная Испании в товарищеском матче уничтожила Коста-Рику

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Сборная Испании в товарищеском матче уничтожила Коста-Рику

Сборная Испании в товарищеском матче нанесла сокрушительное поражение национальной команде Коста-Рики со счётом 5:0.

Испания – Коста-Рика - 5:0

Голы: Альба, 6 - 1:0, Мората, 23 - 2:0, Силва, 51 - 3:0, Силва, 55 - 4:0, Иньеста, 73 - 5:0.

Испания: Аррисабалага, Одриосола, Рамос (Начо, 46), Пике (Бартра, 46), Альба, Бускетс (Сауль, 46), Иско (Асенсио, 65), Алькантара, Иньеста (Луис Альберто, 74), Силва, Мората (Аспас, 46).

Коста-Рика: Карвахаль, Уостон (Гутьеррес, 63), Овьедо (Матаррита, 66), Дуарте (Гонсалес, 56), Гамбоа, Венегас (Родригес, 75), Боланьос (Уоллес, 60), Борхес, Техеда, Кальво, Уренья (Ортис, 56).

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