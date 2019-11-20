Сборная Испании вновь решила поменять тренера перед большим турниром! Что творится в руководстве команды?

Где-то мы это уже видели. После драматического финала Роберта Морено у руля "красной фурии" не покидает ощущение дежавю! Агония, шок игроков и беспомощность тренера, которого прогоняют не из-за спортивных мотивов, заставляющие вернуться в недалекое прошлое, когда испанская сборная пережила одно из крупнейших потрясений в своей истории перед стартом ЧМ-2018. Луис Рубиалес принял еще одно непонятное решение – вопреки логике здорового человека, как может показаться на первый взгляд. Семь побед, две ничьи, 29 (!) забитых мячей, а также блестящее завершение отбора не уберегли 42-летнего специалиста от так называемого "русского синдрома". Он пошел по пути Лопетеги. Почему? Отставка Роберта была лишь вопросом времени. Рубиалес всегда считал его временным тренером и ждал возвращения Луиса Энрике, который покидал команду из-за страшной болезни своей дочери. Руководство Федерации футбола Испании приняло скандальное решение еще несколько недель назад, тренер не имел никаких шансов – ни после Мальты (7:0), ни после Румынии на "Метрополитано" (5:0). Президент хотел попрощаться с Морено без лишнего шума, но все испортил журналист радио Марка, поставив функционеру неудобный вопрос в Кадисе, когда команда праздновала избиения футбольного карлика: "Можете ли вы гарантировать присутствие Роберта на чемпионате Европы?». Избежав конкретного ответа, Рубиалес, де-факто, подтвердил возможные пертурбации в тренерском штабе.

Роберт впадает в агонию, довольно неоправданно, если проанализировать сегодняшнюю пресс-конференцию главы испанской Федерации: "19 июня мы подписали контракт, которым дали понять, что Луис Энрике может вернуться к работе, обнаружив такое желание. Именно он является лидером этого проекта". Морено, по слухам, чувствует себя преданным и использованным, неким запасным аэродромом. За последнюю неделю он трижды публично заявлял, что хочет продолжать работать, хотя "Лучо" лично выразил ему свое желание снова возглавить команду. Не чувствуя поддержки со стороны Рубиалес,а тренер запаниковал и начал штурмовать спортивного директора RFEF Франсиско Молину вопросами относительно своего будущего, пока ситуация не вышла из-под контроля. Возвращение Луиса Энрике было запланировано на март, убеждает AS, перед контрольными матчами "красной фурии" против Нидерландов и Германии, однако "агония" Морено существенно ускорила решение президента. Не дождавшись завершения отбора к Евро 2020, тренер пригрозил подать в отставку, "чтобы не быть помехой" для Лучо. На самом деле, специалист, который всю жизнь работал помощником своего звездного друга, сильно обиделся на Рубиалес и самого Энрике. Роберт с действующим контрактом до конца континентального первенства (июль 2020) считал большой несправедливостью свое возможное увольнение. О намерении уйти из команды он заявил в воскресенье, за сутки до заключительного поединка квалификации. Примерно в это же время президент вышел на "Лучо".

Авторитетный журналист и автор книги о методах работы Луиса Энрике, Льюис Ланс, подливает масла в огонь: "Больше всего меня удивляет то, что он настроен работать без Морено. Это решение невозможно оправдать. Оба выиграли с "Барсой" практически все, а Роберт был фундаментальной частью каталонского проекта. Мне хочется верить, что мы не имеем дела с проявлением большого эго, которое завидует замечательным результатам "мистера никто". Насколько мне известно, Луис Энрике сам попросил Рубиалеса, чтобы тот не приглашал Роберта в тренерский штаб. Он не хочет его видеть рядом с собой". Похоже, между ними произошел серьезный раскол. Крепкая дружба не прошла проверки амбициями. Морено до последнего держался за должность, чем разочаровал "Лучо". Сейчас Роберт не просто идет, а собирается судиться с Федерацией, чтобы получить денежную компенсацию (1,5 млн евро). Летние договоренности уже не имеют никакого значения, как и объяснение Рубиалес о добровольной передаче "власти".

Марка, рассказывая о "испанском цирке" и "очередной ночи террора", отмечает, что президент раздражало огромное влияние некоторых футболистов. После обращения ветеранов команды первый осенний сбор был перенесен с понедельника на вторник. Кроме этого, в октябре, прислушавшись к собственным подопечным, Роберт отменил две вечерние тренировки. Рубиалес обвинял, в частности, Серхио Рамоса, который в свое время критиковал скандальное решение функционера по Лопетеги. "Рубиалес никогда не доверял Морено. Он ждал возвращения Луиса Энрике, чтобы положить конец вседозволенности в раздевалке", – пишет Хоакин Марото. Версия журналиста частично подтверждается поведением игроков. Они не общаться с прессой после победы над Румынией. Закрылись в раздевалке и поддерживали тренера, который оказался в слезах. Многие из них получили шанс именно при Морено. Сарабия, Жерар, Регилон, Нуньес, Фабиан, Оярсабаль и Луис Альберто не входили в планы Луиса Энрике, и как отразится на их перспективах камбэк старого-нового тренера, остается только догадываться. "Лучо" также не позавидуешь – он окажется на "электрическом стуле".

*текст был написан про помощи материалов с испанских источников