Сборная Испании во время ЧМ-2018 будет базироваться в Краснодаре

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Сборная Испании во время ЧМ-2018 будет базироваться в КраснодареСборная Испании определилась с местом проживания на время чемпионата мира 2018 года.

Испанская пресса сообщает, что команда будет базироваться в Краснодаре, на базе одноимённого клуба.

Испанская делегация провела в России целую неделю, в течение которой уладила последние детали, связанные с товарищеским матчем (14 ноября) в Санкт-Петербурге.

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