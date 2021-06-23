Сборная Испании впервые в своей истории не забила 5 пенальти кряду

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Сборная Испании впервые в своей истории не забила 5 пенальти крядуФото: твиттер УЕФА

Нападающий сборной Испании Альваро Мората не реализовал пенальти в игре Евро-2020 против Словакии.

Таким образом, испанцы не забили пять пенальти кряду. Такое произошло впервые за 101-летнюю историю сборной.

Напомним, что Жерар Морено не реализовал пенальти в матче с Польшей на Евро-2020, Абель Руис не забил в товарищеской игре с Литвой, а также Серхио Рамос не забил два пенальти в рамках Лиги наций.

Читайте также: Мората по голам на Евро за сборную Испании уступает только одному футболисту. | http://soccernews.ru
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