Сборная Испании выиграла все матчи на "Сантьяго Бернабеу" в XXI веке

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Сборная Испании выиграла все матчи на "Сантьяго Бернабеу" в XXI веке

Вчера, 10 июня, сборная Испании разгромила сборную Швеции (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.

Национальная команда побеждала в восьми из восьми матчах на "Сантьяго Бернабеу" в ХХI веке.

Последний раз сборная не смогла выиграть на стадионе "Реала" Англию (2:4) в 1987 году. Это было 32 года назад. Тогда все четыре гола в составе победителей забил Гари Лингер, игравший в тот момент за "Барселону".

Испания возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех играх.

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