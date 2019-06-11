Сборная Испании выиграла все матчи на "Сантьяго Бернабеу" в XXI веке

Вчера, 10 июня, сборная Испании разгромила сборную Швеции (3:0) в матче отборочного турнира Евро-2020.



Национальная команда побеждала в восьми из восьми матчах на "Сантьяго Бернабеу" в ХХI веке.

Последний раз сборная не смогла выиграть на стадионе "Реала" Англию (2:4) в 1987 году. Это было 32 года назад. Тогда все четыре гола в составе победителей забил Гари Лингер, игравший в тот момент за "Барселону".

Испания возглавляет группу F с четырьмя победами в четырех играх.

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