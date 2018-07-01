Сборная Испании выполнила почти на тысячу передач больше, чем Россия

Сборная Испании сделала 1137 передач в матче с Россией.

Из них точными оказались 1029 передач. Точность пасов "Фурии Рохи" составила 91 процент.

В свою очередь Россия выполнила 285 пасов, из которых 202 достигли адресата. Точность составила 71 процент.

Отметим, что испанцы установили рекорд Чемпионатов Мира по количеству передач.

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