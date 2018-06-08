Сборная Испании высказалась о стадионе в Краснодаре
В твиттере сборной Испании появился пост касательно стадиона в Краснодаре.
"В субботу мы сыграем на этом красивом стадионе в Краснодаре с одним из крупнейших светодиодных экранов в мире".
Отметим, что в субботу Испанию ждет товарищеская игра с Тунисом.
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|Бетис
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|Эйбар
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|Реал Сосьедад
|38
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|12
|Сельта Виго
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|Леванте
|38
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|Атлетик Бильбао
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|Леганес
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|29
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