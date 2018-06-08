Сборная Испании высказалась о стадионе в Краснодаре

В твиттере сборной Испании появился пост касательно стадиона в Краснодаре.

"В субботу мы сыграем на этом красивом стадионе в Краснодаре с одним из крупнейших светодиодных экранов в мире".

Отметим, что в субботу Испанию ждет товарищеская игра с Тунисом.

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