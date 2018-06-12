Сборная Испании выступила с заявлением по поводу травмы Пике

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Сборная Испании выступила с заявлением по поводу травмы Пике

Официальный представитель сборной Испании Палома Анторас отрицает, что защитник национальной команды Жерар Пике получил травму.

"У Пике нет никаких проблем. Это не травма" - цитирует Анторас Cadena Ser.

Напомним, что в понедельник Пике досрочно завершил тренировку из-за дискомфорта в колене.

Не пропустите: Стала известна степень серьёзности травмы Пике. | http://soccernews.ru

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