Сборная Испании вызвала 4 футболистов после положительного теста Бускетса на коронавирус

Теги чемпионат европыиспания

Сборная Испании вызвала 4 футболистов после положительного теста Бускетса на коронавирусФото: твиттер сборной Испании/Автор неизвестен

Официальный сайт Королевской Федерации футбола Испании сообщил о вызове в сборную страны четырех новых игроков.

Сообщается, что вызов получили нападающий Родриго Морено ("Лидс"), а также полузащитники Пабло Форнальс ("Вест Хэм"), Браис Мендес ("Сельта") и Карлос Солер ("Валенсия"). До этого положительный тест на коронавирус сдал капитан сборной Серхио Бускетс.

Указанные игроки будут тренироваться в параллельном "пузыре" — отдельно от остальной команды. Вопрос их участия в Евро-2020 будет рассматриваться позднее в зависимости от кадровой ситуации в сборной.

Из-за болезни капитана вместо взрослой сборной в ближайшем товарищеском матче против Литвы 8 июня сыграет молодежная команда под руководством Луиса Де ла Фуэнте.

Напомним, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании в группе E сыграет против Швеции (14 июня), Польши (19 июня) и Словакии (23 июня).

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