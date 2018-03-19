Сборная Италии будет играть с Аргентиной и Англией в специальных футболках в честь Астори

Теги италияанглияаргентинадавиде астори

Сборная Италии будет играть с Аргентиной и Англией в специальных футболках в честь Астори

Сборная Италии будет играть с Аргентиной и Англией в специальных футболках в честь умершего защитника "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает Football Italia.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" проведёт товарищеский матч с "альбиселесте" 23 марта, а с командой "трёх львов" - 27 марта.

Не пропустите: "Фиорентина" назвала тренировочную базу в честь Астори. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Топ-10 лучших форвардов в истории АПЛ по скорострельности

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 29 75
2 Наполи 29 73
3 Рома 29 59
4 Интер Милан 28 55
5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
12 Удинезе 28 33
13 Дженоа 28 30
14 Кальяри 28 29
15 Сассуоло 28 27
16 Кьево 28 25
17 СПАЛ 29 25
18 Кротоне 28 24
19 Хеллас Верона 28 22
20 Беневенто 28 10
Полная таблица

топ-5 тегов