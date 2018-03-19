Сборная Италии будет играть с Аргентиной и Англией в специальных футболках в честь Астори

Сборная Италии будет играть с Аргентиной и Англией в специальных футболках в честь умершего защитника "Фиорентины" Давиде Астори, сообщает Football Italia.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" проведёт товарищеский матч с "альбиселесте" 23 марта, а с командой "трёх львов" - 27 марта.

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