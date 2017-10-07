Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018

Сборная Италии примет участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2018.

Это стало понятно после поражения национальной команды Боснии и Герцеговины в поединке против Бельгии.

Теперь "Скуадра Адзурра" гарантировано попадёт в восьмёрку лучших сборных из числа занявших вторые места в своих отборочных группах. | http://soccernews.ru