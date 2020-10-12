Сборная Италии имеет вторую по длительности беспроигрышную серию в своей истории

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Сборная Италии имеет вторую по длительности беспроигрышную серию в своей истории

В матче Лиги Наций сборная Италии в гостях сыграла вничью с Польшей со счётом 0:0.

Таким образом, беспроигрышная серия "Скуадры Адзурры" достигла 15 встреч, не считая товарищеские - 12 побед и 3 ничьи.

Это лучшая серия итальянцев без поражений в XXI веке, сообщает Opta.

Более продолжительный беспроигрышный период в официальных матчах у сборной Италии был только с июня 1997 по июнь 1999 года.

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