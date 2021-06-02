Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020

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Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020

Фото твиттер сборной Италии

Тренерский штаб сборной Италии определился с итоговым составом команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

В окончательной заявке 26 футболистов:

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино");

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон Пальмери ("Челси"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэль Толой ("Аталанта");

Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Стефано Сенси ("Интер"), Марко Верратти (ПСЖ);

Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба - "Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Сассуоло").

На групповом этапе Евро-2020 сборная Италии сыграет с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

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