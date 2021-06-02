Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020
Тренерский штаб сборной Италии определился с итоговым составом команды для участия в финальном турнире Евро-2020.
В окончательной заявке 26 футболистов:
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино");
Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Алессандро Бастони ("Интер"), Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини (оба - "Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Эмерсон Пальмери ("Челси"), Алессандро Флоренци (ПСЖ), Леонардо Спинаццола ("Рома"), Рафаэль Толой ("Аталанта");
Полузащитники: Николо Барелла ("Интер"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба - "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Мануэль Локателли ("Сассуоло"), Стефано Сенси ("Интер"), Марко Верратти (ПСЖ);
Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески, Федерико Кьеза (оба - "Ювентус"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи"), Джакомо Распадори ("Сассуоло").
На групповом этапе Евро-2020 сборная Италии сыграет с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.
Не пропустите: Сборная Хорватии назвала заявку на Евро-2020. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Дешам оценил шансы Канте стать обладателем "Золотого мяча" в этом году
-
Сафонов прокомментировал свой дебют за сборную России
-
"Эвертон" рассматривает 6 тренеров, один из них - Джеррард
-
Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020
-
Райола работает над уходом Холанда из дортмундской "Боруссии"
-
Два клуба РПЛ поспорят за хавбека сборной Армении Давидяна
-
Сборная Италии назвала окончательную заявку на Евро-2020
-
Бэйл отреагировал на слухи о возможном завершении карьеры после Евро-2020
-
"Арсенал" договорился с Онаной об условиях личного контракта
-
Стало известно, когда объявят итоговый состав сборной России на Евро-2020
-
Главные новости дня: 1 июня
-
Экс-игрок "Реала" и "Ливерпуля" будет ассистентом Анчелотти в мадридском клубе
-
ПСЖ активировал опцию продления контракта с Почеттино, несмотря на желание тренера уйти
-
Черчесов прокомментировал результат матча с Польшей
-
Сафонов дебютировал за сборную России
-
1
Почеттино сообщил ПСЖ о своем желании покинуть клуб
-
Глава "Уфы" подал в отставку после откровенной фотосессии
-
Анчелотти обратился к болельщикам "Эвертона"
-
Сборная Хорватии назвала заявку на Евро-2020
-
Абрамович работает над возвращением Лукаку в "Челси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17