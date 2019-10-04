Сборная Италии назвала расширенный состав на ближайшие матчи

Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини составил расширенный состав на ближайшие игры.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Пьерлуиджи Голлини ("Аталанта"), Алекс Мерет ("Наполи"), Сальваторе Сиригу ("Торино").

Защитники: Франческо Ачерби ("Лацио"), Кристиано Бираги, Данило Д’Амброзио (оба - "Интер"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Джованни Ди Лоренцо ("Наполи"), Алессандро Флоренци, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (все - "Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Алессио Романьоли ("Милан").

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба - "Интер"), Федерико Бернардески ("Ювентус"), Бриан Кристанте, Николо Дзаньоло (оба - "Рома"), Жоржиньо ("Челси"), Марко Верратти (ПСЖ).

Нападающие: Андреа Белотти ("Торино"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Шанхай Шеньхуа"), Винченцо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Лоренцо Инсинье ("Наполи").

Отметим, что 12 октября Италия примет Грецию, а 15 октября отправится на выезд к Лихтенштейну. Оба матча состоятся в рамках квалификации Евро-2020.

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