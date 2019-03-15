Сборная Италии назвала заявку на матчи отбора к Евро-2020
Тренерский штаб сборной Италии во главе с Роберто Манчини определился с заявкой на игры отбора к Евро-2020.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Сальваторе Сиригу ("Торино"), Алессио Краньо ("Кальяри"), Маттиа Перин ("Ювентус");
Защитники: Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи (все - "Ювентус"), Кристиано Бираги ("Фиорентина"), Кристиано Пиччини ("Валенсия"), Джанлука Манчини ("Аталанта"), Алессандро Флоренци ("Рома"), Армандо Иццо ("Торино"), Алессио Романьоли ("Милан");
Полузащитники: Николо Барелла ("Кальяри"), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло (все - "Рома"), Стефано Сенси ("Сассуоло"), Жоржиньо Фрелло ("Челси"), Марко Верратти (ПСЖ);
Нападающие: Доменико Берарди ("Сассуоло"), Федерико Бернардески, Мойзе Кин (оба - "Ювентус"), Федерико Кьеза ("Фиорентина"), Стефан Эль-Шаарави ("Рома"), Кевин Лазанья ("Удинезе"), Маттео Политано ("Интер"), Фабио Квальярелла ("Сампдория"), Винченцо Грифо ("Фрайбург"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Леонардо Паволетти ("Кальяри").
Напомним, что Италию ожидают матчи против Финляндии и Лихтенштейна.
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