Сборная Италии не проиграла ни одного домашнего матча в отборочных турнирах Чемпионатов Мира

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Италии дома победила Израиль со счетом 1:0.

Этот матч стал 53-м для итальянцев в рамках квалификационных турниров мировых первенств. В них Италия одержала 46 побед при 7 ничьих, с разницей мячей 137-24.

Таким образом "Скуадра Адзурра" до сих пор ни разу не проиграла в матчах отборов к мундиалям.

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