Сборная Италии не проиграла ни одного домашнего матча в отборочных турнирах Чемпионатов Мира
В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сборная Италии дома победила Израиль со счетом 1:0.
Этот матч стал 53-м для итальянцев в рамках квалификационных турниров мировых первенств. В них Италия одержала 46 побед при 7 ничьих, с разницей мячей 137-24.
Таким образом "Скуадра Адзурра" до сих пор ни разу не проиграла в матчах отборов к мундиалям.
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|Команда
|М
|О
|1
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|2
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|2
|6
|3
|Наполи
|2
|6
|4
|Милан
|2
|6
|5
|Сампдория
|2
|6
|6
|Торино
|2
|4
|7
|СПАЛ
|2
|4
|8
|Лацио
|2
|4
|9
|Болонья
|2
|4
|10
|Кьево
|2
|3
|11
|Рома
|2
|3
|12
|Дженоа
|2
|1
|13
|Хеллас Верона
|2
|1
|14
|Кротоне
|2
|1
|15
|Сассуоло
|2
|1
|16
|Удинезе
|2
|0
|17
|Беневенто
|2
|0
|18
|Аталанта
|2
|0
|19
|Кальяри
|2
|0
|20
|Фиорентина
|2
|0