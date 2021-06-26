Сборная Италии не станет на колено перед матчем с Австрией

Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Как сообщает RAI Sport, игроки сборной Италии приянли решение не вставать на колено в поддержку движения Black Lives Matter перед игрой 1/8 финала чемпионата Европы с Австрией.

По информации источника, футболисты сборной Италии приняли совместное решение и не будут вставать на колено. Отмечается, что Леонардо Бонуччи, который оденет капитанскую повязку сборной Италии в этом матче вместо травмированного Джорджо Кьеллини, объяснит решение команды на пресс-конференции.

Италия сыграет против сборной Австрии 26 июня, в 22:00 (мск). Место проведения - Лондон.

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