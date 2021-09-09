Сборная Италии обновила мировой рекорд

Фото: твиттер сборной Италии

Сборная Италии одержала победу над Литвой (5:0) в игре отбора ЧМ-2022.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини не проигрывают на протяжении 37 игр, что является национальным и мировым рекордом.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год. Тогда Италия под руководством Витторио Поццо имела 30-матчевую беспроигрышную серию.

Что касается мирового рекорда, то он ранее принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не проигрывали 35 игр кряду.

В последний раз Италия проигрывала в сентябре 2018 года - Португалии (0:1) в рамках Лиги наций.

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