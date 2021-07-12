Сборная Италии обновила собственный рекорд результативности на Евро / ЧМ

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Сборная Италии обновила собственный рекорд результативности на Евро / ЧМ

Фото твиттер сборной Италии

Сборная Италии забила 13 мячей в играх завершившегося Чемпионата Европы.

Это новый личный рекорд "Скуадры Адзурры" на крупных турнирах (Евро и ЧМ).

Ранее лучшим результатом итальянцев было 12 голов на чемпионатах мира 1934, 1982 и 2006 годов.

Лучшие бомбардиры сборной Италии на Евро-2020 - Федерико КьезаЧиро ИммобилеЛоренцо ИнсиньеМануэль Локателли и Маттео Пессина. У них по 2 результативных удара на турнире.

Не пропустите: Италия - первая страна, выигравшая "Евровидение" и футбольный Евро в один год. | http://soccernews.ru
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