Сборная Италии одержала самую крупную победу за последние 57 лет

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Сборная Италии одержала самую крупную победу за последние 57 лет

В рамках второго тура квалификации Евро-2020 сборная Италии на своём поле нанесла сокрушительное поражение Лихтенштейну со счётом 6:0.

Как сообщает Gracenote Live, это самая крупная победа "Скуадры Адзурры" за последние 57 лет.

В 1962 году итальянцы в рамках отбора к Кубку Европы с аналогичным счётом разгромили сборную Турции.

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