Сборная Италии поддержала Венецию после наводнения
Сборная Италии прибыла в Венецию, чтобы поддержать жителей города после наводнения.
Голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и Джанлуки Виалли прошлись по центру города и выразили сочувствие всем пострадавшим.
Другие игроки сборной провели открытую тренировку для фанатов в спорткомплексе. На занятие пришло около 200 болельщиков.
Напомним, что это это наводнение в Венеции стало сильнейшим за 50 лет.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
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|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7