Сборная Италии поддержала Венецию после наводнения

Теги джанлуиджи доннаруммаиталия

Сборная Италии поддержала Венецию после наводнения

Сборная Италии прибыла в Венецию, чтобы поддержать жителей города после наводнения.

Голкипер команды Джанлуиджи Доннарумма, президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина и Джанлуки Виалли прошлись по центру города и выразили сочувствие всем пострадавшим.

Другие игроки сборной провели открытую тренировку для фанатов в спорткомплексе. На занятие пришло около 200 болельщиков.

Напомним, что это это наводнение в Венеции стало сильнейшим за 50 лет.

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