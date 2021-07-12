Сборная Италии показала видео из раздевалки после победы на Евро-2020
Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен
Пресс-служба сборной Италии показала празднование национальной команды в раздевалке после победы на Евро-2020.
! !— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) July 12, 2021
’ ! #RinascimentoAzzurro #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro#EURO2020
pic.twitter.com/sJFvmYuNeL
В финальном поединке итальянцы в Лондоне на стадионе "Уэмбли" победили сборную Англии (1:1, 3:2 по пенальти). Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Ранее они завоевали золотые медали в 1968 году.
На Евро-2020 Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), победила Уэльс (1:0), Австрию (2:1), Бельгию (2:1) и Испании (1:1, по пенальти 4-2).
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|Команда
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|2
|Лацио
|26
|62
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17