Сборная Италии показала видео из раздевалки после победы на Евро-2020

Фото: твиттер сборной Италии/Автор неизвестен

Пресс-служба сборной Италии показала празднование национальной команды в раздевалке после победы на Евро-2020.

В финальном поединке итальянцы в Лондоне на стадионе "Уэмбли" победили сборную Англии (1:1, 3:2 по пенальти). Италия во второй раз в истории стала чемпионом Европы. Ранее они завоевали золотые медали в 1968 году.

На Евро-2020 Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0), победила Уэльс (1:0), Австрию (2:1), Бельгию (2:1) и Испании (1:1, по пенальти 4-2).

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