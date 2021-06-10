Сборная Италии попросила УЕФА сделать замену в заявке на Евро-2020

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Сборная Италии отправила запрос в УЕФА, чтобы заменить одного из игроков в окончательной заявке команды для участия в финальном турнире Евро-2020.

Состав "Скуадры Адзурры" останется без полузащитника Лоренцо Пеллегрини, у которого случился рецидив травмы.

Ожидается, что место хавбека "Ромы" займёт Гаэтано Кастровилли из "Фиорентины".

Сборная Италии на групповом этапе Евро сыграет с Турцией, Швейцарией и Уэльсом.

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