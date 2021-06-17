Сборная Италии повторила достижение Нидерландов 13-летней давности
Сборная Италии стартовала на Евро-2020 с двух разгромных побед - над Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0).
"Скуадра Адзурра" стала второй командой в истории Чемпионата Европы, которой удалось выиграть первые два матча с разницей голов 3+.
Итальянцы повторили достижение сборной Нидерландов, добившейся аналогичного результата на Евро-2008.
13 лет назад "оранжевые" на старте турнира разгромили Италию (3:0) и Францию (4:1).
Не пропустите: Италия не пропускает 10 матчей кряду. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1