Сборная Италии повторила достижение Нидерландов 13-летней давности

Фото твиттер сборной Италии

Сборная Италии стартовала на Евро-2020 с двух разгромных побед - над Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0).

"Скуадра Адзурра" стала второй командой в истории Чемпионата Европы, которой удалось выиграть первые два матча с разницей голов 3+.

Итальянцы повторили достижение сборной Нидерландов, добившейся аналогичного результата на Евро-2008.

13 лет назад "оранжевые" на старте турнира разгромили Италию (3:0) и Францию (4:1).

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