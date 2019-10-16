Сборная Италии повторила рекорд 81-летней давности

Теги италияроберто манчинистатистика

Сборная Италии повторила рекорд 81-летней давности

Благодаря разгромной победе над Лихтенштейном (5:0) сборная Италии повторила собственный рекорд, установленный в 1938 году.

"Скуадра Адзурра" впервые за 81 год выиграла 9 матчей подряд.

Команда взяла верх над США, Финляндией (дважды), Лихтенштейном (дважды), Грецией (дважды), Боснией и Герцеговиной, Арменией.

Ранее подобная серия удавалась итальянцам под руководством Витторио Поццо. Сейчас сборную тренирует Роберто Манчини.

Не пропустите: Сборная Испании установила рекорд, в седьмой раз подряд пробившись на Евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Италия разгромила Лихтенштейн, Испания сыграла вничью с Швецией и другие результаты квалификации Евро-2020

Италия разгромила Лихтенштейн, Испания сыграла вничью с Швецией и другие результаты квалификации Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов