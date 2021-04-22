Сборная Италии представила новую форму (видео)

Фото: Твиттер @azzurri

Сборная Италии представила новую форму, разработанную техническим спонсором команды - компанией Puma.

В новом гостевом комплекте "скуадра адзурра" будет выходить на матчи Чемпионате Европы — 2020.

Белый цвет формы - один из классических для итальянской национальной команды. Футболка украшена лаконичными зеленой и красной полосами, между которыми написано "ITALIA". Немного выше расположены эмблема Итальянской Федерации Футбола и логотип компании производителя.