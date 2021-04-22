Сборная Италии представила новую форму (видео)
Фото: Твиттер @azzurri
Сборная Италии представила новую форму, разработанную техническим спонсором команды - компанией Puma.
В новом гостевом комплекте "скуадра адзурра" будет выходить на матчи Чемпионате Европы — 2020.
Белый цвет формы - один из классических для итальянской национальной команды. Футболка украшена лаконичными зеленой и красной полосами, между которыми написано "ITALIA". Немного выше расположены эмблема Итальянской Федерации Футбола и логотип компании производителя.
Worn by 11, made for millions @azzurri #OnlySeeGreat pic.twitter.com/kUa7TjGubw— PUMA Football (@pumafootball) April 22, 2021
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