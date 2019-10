Сборная Италии представила новую форму зеленого цвета

Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной Италии.

Футболки выполнены в зеленом цвете, что не свойственно для национальной команды. Комплект называется "Ренессан" - часть большой коллекции, характеризующейся графикой эпохи Возрождения, разработанной исключительно для Итальянской федерации футбола с целью создания волны новизны как на поле, так и за его пределами.

#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents ✨



The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E