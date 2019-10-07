Сборная Италии представила новую форму зеленого цвета

Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной Италии.

Футболки выполнены в зеленом цвете, что не свойственно для национальной команды. Комплект называется "Ренессан" - часть большой коллекции, характеризующейся графикой эпохи Возрождения, разработанной исключительно для Итальянской федерации футбола с целью создания волны новизны как на поле, так и за его пределами.

Техническим спонсором команды является Puma.

12 октября Италия сыграет с Грецией в рамках отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится на стадионе в Риме.

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