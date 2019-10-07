Сборная Италии представила новую форму зеленого цвета
Стало известно, как будет выглядеть новая форма сборной Италии.
Футболки выполнены в зеленом цвете, что не свойственно для национальной команды. Комплект называется "Ренессан" - часть большой коллекции, характеризующейся графикой эпохи Возрождения, разработанной исключительно для Итальянской федерации футбола с целью создания волны новизны как на поле, так и за его пределами.
#Italy’s new #Renaissance Kit celebrates the #Azzurri’s rising talents ✨— Italy (@azzurri) 7 октября 2019 г.
The article https://t.co/X6TEUFTUYI@pumafootball drew inspiration from the green shirt worn just once by Italy in the 2-0 win over #Argentina at #Rome’s Stadio Olimpico in 1954#NewWaveRises pic.twitter.com/v4F8yafD6E
Техническим спонсором команды является Puma.
12 октября Италия сыграет с Грецией в рамках отборочного турнира Евро-2020. Матч состоится на стадионе в Риме.
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