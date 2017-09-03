Сборная Италии прервала свою 54-матчевую беспроигрышную серию в квалификации к Чемпионатам Мира и Европы

В рамках седьмого тура квалификации ЧМ-2018 сборная Италии потерпела разгромное поражение от национальной команды Испании со счётом 0:3.

Таким образом, прервалась 54-матчевая беспроигрышная серия "Скуадры Адзурры" в отборочных раундах к Чемпионатам Мира и Европы.

AS напоминает, что до сегодняшнего дня Италия уступала в квалификации к крупным международным турнирам в последний раз в 2006 году. | http://soccernews.ru