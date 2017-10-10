Сборная Италии провела 800-й матч в истории

В рамках 10-го тура квалификации ЧМ-2018 сборная Италии в гостях обыграла национальную команду Македонии со счётом 1:0.

Как сообщает Opta, этот матч стал для "Скуадры Адзурры" 800-м в истории.

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