Сборная Италии разгромила сборную Сан-Марино в товарищеском матче
Фото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен
Сборная Италия уничтожила сборную Сан-Марино в товарищеском матче со счетом 7:0.
В составе итальянцев дублем отметились нападающий Маттео Политано и полузащитник Маттео Пессина. По одному голу забили нападающие Федерико Бернардески и Андреа Белотти, а также защитник Джанмарко Феррари.
Товарищеские матчи
Италия — Сан-Марино — 7:0 (2:0)
Голы: Бернардески, 32 (1:0). Феррари, 34 (2:0). Политано, 49 (3:0). Белотти, 67 (4:0). Пессина, 75 (5:0). Политано, 77 (6:0). Пессина, 87 (7:0).
Италия: Краньо (Мерет, 63), Бираги (Бастони, 73), Толой, Феррари, Манчини (Ди Лоренцо, 64), Кристанте, Кастровилли, Пессина (Барелла, 87), Грифо (Белотти, 64), Бернардески, Кин (Политано, 46).
Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (д`Аддарио, 73), М.Баттистини, Грандони (Витаиоли, 51), Росси, Фаббри, Э.Голинуччи, Муларони (А.Голинуччи, 87), Хирш (Бролли, 52), Ф.Томассини (Лунадеи, 52), Нанни (Д.Томассини, 87).
Также не пропустите: Каррагер против отмены правила выездного гола в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Сборная Италии разгромила сборную Сан-Марино в товарищеском матче
-
Неймар опровергает слухи о том, что контракт с Nike был расторгнут из-за обвинений в домогательствах
-
Каррагер против отмены правила выездного гола в Лиге Чемпионов
-
Бабаев прокомментировал трансфер Мухина в ЦСКА
-
Аспиликуэта высказался перед финалом Лиги Чемпионов
-
Руй Витория высказался о "Спартаке", как о народной команде
-
1
Фред высказался о расизме в Англии
-
Комитет УЕФА по соревнованиям утвердил отмену правила выездного гола
-
Алаба прокомментировал свой переход в "Реал"
-
Стали известны трансферные планы Сульшера
-
Ринат Ахметов рассказал, с кем бы он хотел встретиться в финале Лиги Чемпионов
-
Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили драку перед финалом Лиги Чемпионов
-
Кевин де Брюйне высказался перед финалом Лиги Чемпионов
-
Хамес Родригес исключен из состава сборной Колумбии
-
"Барселона" готова расстаться с Коутиньо
-
Тухель высказался перед финалом Лиги Чемпионов
-
1
Гвардиола высказался о своем будущем
-
Конте ведёт переговоры с "Реалом"
-
Игнашевич оценил уровень сборной России
-
Московское "Динамо" объявило об уходе президента клуба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18