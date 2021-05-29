Сборная Италии разгромила сборную Сан-Марино в товарищеском матче

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Сборная Италии разгромила сборную Сан-Марино в товарищеском матчеФото: инстаграм сборной Италии/Автор неизвестен

Сборная Италия уничтожила сборную Сан-Марино в товарищеском матче со счетом 7:0.

В составе итальянцев дублем отметились нападающий Маттео Политано и полузащитник Маттео Пессина. По одному голу забили нападающие Федерико Бернардески и Андреа Белотти, а также защитник Джанмарко Феррари.

Товарищеские матчи

Италия — Сан-Марино — 7:0 (2:0)

Голы: Бернардески, 32 (1:0). Феррари, 34 (2:0). Политано, 49 (3:0). Белотти, 67 (4:0). Пессина, 75 (5:0). Политано, 77 (6:0). Пессина, 87 (7:0).

Италия: Краньо (Мерет, 63), Бираги (Бастони, 73), Толой, Феррари, Манчини (Ди Лоренцо, 64), Кристанте, Кастровилли, Пессина (Барелла, 87), Грифо (Белотти, 64), Бернардески, Кин (Политано, 46).

Сан-Марино: Бенедеттини, Палацци (д`Аддарио, 73), М.Баттистини, Грандони (Витаиоли, 51), Росси, Фаббри, Э.Голинуччи, Муларони (А.Голинуччи, 87), Хирш (Бролли, 52), Ф.Томассини (Лунадеи, 52), Нанни (Д.Томассини, 87).

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