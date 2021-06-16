Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020

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Сборная Италии разгромила Швейцарию и вышла в плей-офф Евро-2020Фото: твиттер УЕФА

В рамках 2-го тура групповой стадии Евро-2020 сборная Италии уверенно разобралась со Швейцарией.

Италия с 6 очками возглавляет группу. Швейцария идет третьей, набрав одно очко.

Таким образом, Италия уже обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

Италия - Швейцария 3:0

Голы: Локателли, 26 - 1:0, Локателли, 52 - 2:0, Иммобиле, 89 - 3:0

Италия: Доннарумма, Кьеллини (Ачерби, 24), Ди Лоренцо, Бонуччи, Спинаццола, Барелла (Кристанте, 87), Жоржиньо, Инсинье (Кьеза, 69), Локателли (Пессина, 86), Берарди (Толои, 70), Иммобиле.

Швейцария: Зоммер, Мбабу (Видмер, 58), Шер (Цубер, 57), Эльведи, Родригес, Джака, Фройлер (Соу, 84), Шакири (Варгас, 76), Аканджи, Эмболо, Сеферович (Гавранович, 46).   

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