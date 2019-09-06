Сборная Италии установила личный рекорд

В рамках пятого тура квалификации Евро-2020 сборная Италии в гостях обыграла Армению со счётом 3:1.

Таким образом, подопечные Роберто Манчини одержали восьмую подряд победу в отборочном турнире континентального первенства.

Это рекордная серия в истории "Скуадры Адзурры". Ранее итальянцам никогда не удавалось выиграть более семи поединков кряду в квалификационном этапе Чемпионата Европы.

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