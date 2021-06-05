Сборная Италии установила личный рекорд

Фото твиттер сборной Италии

В товарищеском матче сборная Италии разгромила Чехию со счётом 4:0.

"Скуадра Адзурра" одержала восьмую победу подряд, не пропустив в этих играх ни одного гола.

Как сообщает Opta, это первая подобная серия в истории итальянской национальной команды.

В то же время Италия не проигрывает уже 27 матчей. До повторения национального рекорда, установленного в 1939 году, осталось три игры без поражений.

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