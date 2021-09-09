Сборная Италии установила личный рекорд

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Сборная Италии установила личный рекорд

Фото твиттер сборной Италии

Сборная Италии впервые в истории забила четыре гола за стартовые 30 минут матча, сообщает Opta.

Личный рекорд "Скуадра Адзурра" установила в игре 6-го тура квалификации ЧМ-2022 против Литвы (5:0).

На 11-й и 29-й минутах отличился Мойсе Кин, на 14-й минуте мяч в собственные ворота отправил литовец Эдгарас Уткус, а на 24-й минуте забил Джакомо Распадори.

Не пропустите: Сборная Италии обновила мировой рекорд. | http://soccernews.ru
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