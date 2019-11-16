Сборная Италии установила рекорд

Сборная Италии благодаря разгромной победе над Боснией и Герцеговиной в матче квалификации Евро-2020 переписала собственную историю.

Как сообщает Opta, "Скуадра Адзурра" выиграла 10 матчей подряд - это лучшая серия за всё время существования команды.

Подопечные Роберто Манчини превзошли достижение, установленное в 1938 году. Тогда итальянцы побеждали в 9 матчах кряду.

Напомним, что сборная Италии пробилась на Евро-2020, набрав максимально возможное количество очков в отборе - 27 в 9 турах.

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