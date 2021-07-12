Сборная Италии вернулась в Рим после победы на Евро (фото)

Теги италия

Сборная Италии вернулась в Рим после победы на Евро (фото)

Фото твиттер сборной Италии

Пресс-служба сборной Италии опубликовала фотоотчёт из Рима, куда прилетела команда после выигранного финала Евро-2020.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" взяла трофей благодаря победе над Англией в серии пенальти на "Уэмбли" в Лондоне.

Сегодня утром самолёт с итальянской сборной приземлился в "Вечном городе", где его уже поджидали многочисленные болельщики.

Италия стала чемпионом Европы во второй раз в истории и впервые с 1968 года.

Не пропустите: Италия - первая страна, выигравшая "Евровидение" и футбольный Евро в один год. | http://soccernews.ru
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