Сборная Италии впервые в истории пропустит два чемпионата мира подряд

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Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Подопечные Роберто Манчини в стыках отборочного турнира проиграли Северной Македонии со счётом 0:1 и лишились шансов принять участие в мундиале.

"Скуадра Адзурра" пропустит второе мировое первенство подряд. Ранее команда не попала на ЧМ-2018, уступив в стыках Швеции.

Как сообщает Opta, подобное произошло впервые в истории итальянской сборной.

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