Сборная Италии выдала самый результативный матч за последний 71 год

Победа над Арменией в квалификации Евро-2020 стала одной из самых крупных в истории сборной Италии.

Напомним, что "Скуадра Адзурра" на своём поле разгромила армян со счётом 9:1.

Как сообщает BBC, это самая крупная победа итальянцев с 1948 года.

До вышеупомянутого матча сборная Италии в последний раз забивала в одной встрече девять голов 71 год назад. Тогда на Олимпийских играх пострадала команда США.

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