Сборная Израиля назвала имя нового главного тренера.

Наставником "бело-голубых" назначен австриец Андреас Херцог, последним местом работы которого была сборная США, где он работал ассистентом Юргена Клинсмана.

49-летний Херцог сменил у руля сборной Израиля Алона Хазана, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

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