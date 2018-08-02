Сборная Израиля назвала имя нового главного тренера

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Сборная Израиля назвала имя нового главного тренера

Сборная Израиля назвала имя нового главного тренера.

Наставником "бело-голубых" назначен австриец Андреас Херцог, последним местом работы которого была сборная США, где он работал ассистентом Юргена Клинсмана.

49-летний Херцог сменил у руля сборной Израиля Алона Хазана, который не смог вывести команду на ЧМ-2018.

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